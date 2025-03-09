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16:02, 9 марта 2025Спорт

Фитнес-тренер рассказал о правильном питании до спортивной нагрузки

Эксперт Каневский: Перед тренажерным залом следует съесть сложные углеводы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: 8H / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о правильном питании до спортивной нагрузки. Его слова приводит «Москва 24».

Перед походом в тренажерный зал Каневский посоветовал съесть продукты, богатые сложными углеводами (гречка, рис, макароны, цельнозерновой хлеб). Он отметил, что прием пищи должен быть за два часа до занятий, а порция должна зависеть от типа фигуры человека (нормостенический, гиперстенический или астенический).

При желании похудеть рацион, по словам Каневского, должен быть другим. «У человека две задачи: создать условия, чтобы использовать жир как источник энергии во время тренировки, и сохранение мышечной массы. Для решения важно часа за полтора-два поесть какой-нибудь высокобелковый продукт, но без присутствия углеводов», — рекомендовал он. Тренер предложил сделать выбор в пользу нежирного отварного мяса и небольшого количества зеленых овощей, нежирного творога, рыбы и мяса птицы.

Ранее тренер Акулина Бахтурина рассказала о правильном питании после спортивной нагрузки. «После тренировки будет полезно съесть омлет и тост из цельнозернового хлеба. Второй вариант — курица с киноа и овощами. Еще одно простое сочетание — греческий йогурт, орешки и ягоды».

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