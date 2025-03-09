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14:01, 9 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

В ЕС возмутились сменой Украины на Турцию в качестве хаба российского газа

В ЕП возмутились выбором Турции в качестве хаба российского газа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Osman Orsal / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Греции Эммануил Фрагкос возмутился ситуацией со сменой Украины на Турцию в качестве хаба для поставок российского газа в Евросоюза (ЕС). Своим мнением евродепутат поделился в обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в январе экспорт российского газа по газопроводу "Турецкий поток" увеличился на 26,8 процента в годовом исчислении. Сейчас он составляет 50,6 миллиона кубометров в день по сравнению с 39,9 миллиона кубометров в день в январе 2024 года. Согласно данным "Газпрома" и расчетам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу в общей сложности около 63,8 миллиарда кубометров природного газа по различным маршрутам. В 2023 году этот показатель снизился до 28,3 миллиарда кубометров, а затем снова вырос примерно до 32 миллиардов кубометров в 2024 году», — напомнил автор письма.

В январе Россия экспортировала рекордные объемы природного газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток", превысив 50 миллионов кубометров в день, после закрытия газового коридора через Украину. Турция в настоящее время является единственным транзитным маршрутом для российского газа в Европу после того, как пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной истекло 1 января и не было продлено

Эммануил Фрагкосчлен Европарламента от Греции

Фрагкос подчеркивает, что, по его мнению, Турция «является диктаторской страной, которая незаконно оккупирует северную часть Республики Кипр, нападает на соседние страны и несет ответственность за этнические чистки христиан и курдов».

Так, евродепутат спрашивает у ЕК, было ли ее изначальное предоставление Турции подобного стратегического преимущества. «Не считает ли она, что невозобновление маршрутов транзита российского природного газа через Украину нанесло ущерб украинской экономике?» — интересуется также он.

Ранее издание Bild писало, что в Швейцарии идут тайные переговоры о возобновлении работы «Северного потока-2». Сообщалось, что посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл уже несколько раз побывал в стране, где находится штаб-квартира Nord Stream 2 AG, для обсуждения потенциальной сделки.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт удивился информации о переговорах с США по запуску газопровода. По его словам, последняя оставшаяся труба газопровода не сертифицирована. «Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию», — сообщил он.

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