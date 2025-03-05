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23:32, 5 марта 2025Мир

В ФРГ заявили об отсутствии планов возобновлять поставки российского газа

Хебештрайт: ФРГ не планирует восстанавливать «Северный поток-2» ради поставок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия не планирует снова налаживать поставки российского природного газа и восстанавливать газопровод «Северный поток-2», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, последняя оставшаяся труба газопровода не сертифицирована. «Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию», — сообщил он об отсутствии намерений возобновлять закупку.

Ранее издание Bild заявило, что в Швейцарии идут тайные переговоры о возобновлении работы маршрута. Якобы посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл уже несколько раз побывал в стране, где находится штаб-квартира Nord Stream 2 AG, для обсуждения потенциальной сделки.

Хебештрайт удивился информации о переговорах с США по запуску газопровода. По его словам, он не сертифицирован и вообще не может использоваться.

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