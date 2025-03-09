Хаменеи заявил об отказе Ирана от переговоров с США

Хаменеи: Иран не будет вести переговоры с США из-за эгоизма Вашингтона

Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Тегеран не собирается оправдывать ожидания Соединенных Штатов. «Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы», — указал он на эгоизм американской стороны.

Ранее США призвали Тегеран начать переговоры по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия, отметив, что предпочитают войне дипломатию.

В Белом доме заявили, что США выступают против появления «еще одного государства с ядерным оружием».