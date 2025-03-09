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02:54, 9 марта 2025Мир

Хаменеи заявил об отказе Ирана от переговоров с США

Хаменеи: Иран не будет вести переговоры с США из-за эгоизма Вашингтона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Тегеран не собирается оправдывать ожидания Соединенных Штатов. «Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы», — указал он на эгоизм американской стороны.

Ранее США призвали Тегеран начать переговоры по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия, отметив, что предпочитают войне дипломатию.

В Белом доме заявили, что США выступают против появления «еще одного государства с ядерным оружием».

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