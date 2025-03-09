В Госдуме ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Депутат Ивлев ответил русской поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозы Киева ударить по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на угрозы командующего военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который рассказал о подготовке операции по атаке на Крымский мост.

«"Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет". Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя», — высказался депутат.

Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian заявил, что Киев намерен предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив. В беседе с журналистами он подчеркнул, что «Бог любит троицу».

В МИД России на это заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) скоро обретет мощи главнокомандующего ВМС Украины Неижпапы.