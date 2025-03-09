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14:56, 9 марта 2025Россия

Лукашенко посетит Россию

Президент Белоруссии Лукашенко посетит Россию на следующей неделе
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал тележурналист Павел Зарубин. Трансляция велась на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что визит Лукашенко станет первым после победы на президентских выборах. Он намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Зарубина, значительная часть вопросов, которые обсудят главы государств, затронет международную ситуацию.

Ранее Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности. В документе закреплены необходимые меры по взаимной защите двух стран в случае нападения.

5 марта Лукашенко пригласил Путина, президента Украины Владимира Зеленского и главу Белого дома Дональда Трампа в Минск. По его словам, политики могли бы провести переговоры по мирному урегулированию конфликта в Минске.

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