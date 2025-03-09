Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:2
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Гавр
1:1
2-й тайм
live
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|25-й тур
Рубин
2:1
2-й тайм
live
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Манчестер Юнайтед
1:0
2-й тайм
live
Арсенал
Англия — Премьер-лига|28-й тур
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия — Серия А|28-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Севилья
Испания — Примера|27-й тур
20:22, 9 марта 2025Спорт

Норвежцы признались в мошенничестве на чемпионате мира по прыжкам с трамплина

Сборная Норвегии по прыжкам с трамплина призналась в обмане с экипировкой на ЧМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters

Сборная Норвегии по прыжкам с трамплина призналась в мошенничестве с экипировкой на домашнем чемпионате мира-2025. Об этом сообщает NRK.

8 марта прыгуны Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы с турнира. Это произошло после жалоб нескольких команд и расследования со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В результате в паховой области костюмов спортсменов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

«Мы сжульничали и этим разочаровали всех любителей прыжков с трамплина, в том числе самих себя. Это было сделано ради улучшения полетных качеств костюмов. И это было сделано с полным пониманием того, что это выходит за рамки правил и не должно было быть обнаружено FIS», — заявил менеджер команды Ян-Эрик Аалбу.

Россияне отстранены от международных лыжных турниров с марта 2022 года.

    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области выросло

    Илон Маск жестко ответил главе МИД Польши после его слов о замене Starlink

    Министерство обороны России сообщило об освобождении еще трех сел в Курской области

    Норвежцы признались в мошенничестве на чемпионате мира по прыжкам с трамплина

    По факту удара ВСУ по рынку в Херсонской области возбудили дело

    Бездомная собака напала на двух детей в Красноярском крае

    В Сызрани в жилом доме взорвался самогонный аппарат

    Олимпийский чемпион предсказал подлости от IBU в вопросе допуска россиян к отбору на ОИ

    Появились кадры бегства ВСУ из Черкасского Поречного в Курской области

    В ДНР заявили о переброске в регион подкреплений ВСУ с курского направления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше