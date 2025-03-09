Норвежцы признались в мошенничестве на чемпионате мира по прыжкам с трамплина

Сборная Норвегии по прыжкам с трамплина призналась в обмане с экипировкой на ЧМ

Сборная Норвегии по прыжкам с трамплина призналась в мошенничестве с экипировкой на домашнем чемпионате мира-2025. Об этом сообщает NRK.

8 марта прыгуны Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы с турнира. Это произошло после жалоб нескольких команд и расследования со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В результате в паховой области костюмов спортсменов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

«Мы сжульничали и этим разочаровали всех любителей прыжков с трамплина, в том числе самих себя. Это было сделано ради улучшения полетных качеств костюмов. И это было сделано с полным пониманием того, что это выходит за рамки правил и не должно было быть обнаружено FIS», — заявил менеджер команды Ян-Эрик Аалбу.

Россияне отстранены от международных лыжных турниров с марта 2022 года.