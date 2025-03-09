Опубликованы кадры ударов по пытающейся покинуть Суджу колонне ВСУ

В сети появились кадры ударов по пытающейся уехать из Суджи технике ВСУ

Видео: Telegrаm-канал «Военкоры Русской Весны»

Кадры ударов по колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились в сети. Их опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Прямо сейчас враг пытается убежать из города на технике», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что колонна поражена точными ударами. В результате техника загорелась. Российские военные добивают ее.

Ранее российские войска начали масштабное наступление в Курской области. В окружении оказались более 6 тысяч солдат ВСУ. Отдельные группы украинских военных начали переговоры о сдаче в плен.