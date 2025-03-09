Пара россиян попыталась украсть оставленные на кладбище делегацией из Мьянмы букеты

Пара россиян попыталась украсть букеты, которые были оставлены на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге премьер-министром Мьянмы с делегацией. Соответствующий материал публикует «Фонтанка.ру».
По данным источника, который знаком с ситуацией, цветы возложили к монументу «Мать-Родина». Позже охрана кладбища заметила 39-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, которые решили переложить букеты в багажник своей машины.
Нарушителей доставили в отдел и составили административные протоколы. Также известно, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В феврале россиянин попытался украсть журналы из магазина и сломал плечо администратору. Мужчина решил своровать с прилавка издания «Маленький Зоомагазин», «Минералы в недрах Земли» и «Бурда».