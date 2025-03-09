Пара россиян попыталась украсть оставленные на кладбище делегацией из Мьянмы букеты

Петербуржцы решили украсть оставленные на кладбище делегацией из Мьянмы букеты

Пара россиян попыталась украсть букеты, которые были оставлены на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге премьер-министром Мьянмы с делегацией. Соответствующий материал публикует «Фонтанка.ру».

По данным источника, который знаком с ситуацией, цветы возложили к монументу «Мать-Родина». Позже охрана кладбища заметила 39-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, которые решили переложить букеты в багажник своей машины.

Нарушителей доставили в отдел и составили административные протоколы. Также известно, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале россиянин попытался украсть журналы из магазина и сломал плечо администратору. Мужчина решил своровать с прилавка издания «Маленький Зоомагазин», «Минералы в недрах Земли» и «Бурда».