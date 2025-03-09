В Госдуме объяснили ошибочность предложений резко поднимать размер пособий

Депутат Бессараб выступила против резкого увеличения отдельных пособий

Резко повышать размер отдельных социальных гарантий неправильно, нужно ежегодно индексировать их все, обозначила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом она объяснила ошибочность подобных предложений в беседе с «Лентой.ру».

Бессараб указала, что, на ее взгляд, власти достаточно сбалансировано подходят к индексации всех социальных выплат. Депутат обратила внимание, что начиная с 1 февраля текущего года была проиндексирована 41 социальная услуга.

«Если задуматься, то у нас сегодня только единое пособие по рождению и воспитанию ребенка ежемесячно получают семьи более чем с 10 миллионами деток. Материнский семейный капитал, планируется, что в ближайшую трехлетку получит около 5 миллионов семей. Семейную ипотеку получают. У нас детский бюджет только на 2025 год составляет чуть больше 2,8 триллиона рублей. Конечно, это хороший бюджет», — поделилась собеседница «Ленты.ру»

Отдельные социальные гарантии поднимать неправильно, нужно все повышать ежегодно, как мы сегодня это делаем, и по возможности повышать, конечно, с опережением роста инфляции. Пока этого не удается, но, по крайней мере, на уровень инфляции выплаты повышаются Светлана Бессараб депутат Госдумы

С 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты, рассказывала юрист Елена Кузнецова. В частности, речь идет о военных пенсионерах. Также проиндексировано пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия.

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