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14:43, 9 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме объяснили ошибочность предложений резко поднимать размер пособий

Депутат Бессараб выступила против резкого увеличения отдельных пособий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Резко повышать размер отдельных социальных гарантий неправильно, нужно ежегодно индексировать их все, обозначила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом она объяснила ошибочность подобных предложений в беседе с «Лентой.ру».

Бессараб указала, что, на ее взгляд, власти достаточно сбалансировано подходят к индексации всех социальных выплат. Депутат обратила внимание, что начиная с 1 февраля текущего года была проиндексирована 41 социальная услуга.

«Если задуматься, то у нас сегодня только единое пособие по рождению и воспитанию ребенка ежемесячно получают семьи более чем с 10 миллионами деток. Материнский семейный капитал, планируется, что в ближайшую трехлетку получит около 5 миллионов семей. Семейную ипотеку получают. У нас детский бюджет только на 2025 год составляет чуть больше 2,8 триллиона рублей. Конечно, это хороший бюджет», — поделилась собеседница «Ленты.ру»

Отдельные социальные гарантии поднимать неправильно, нужно все повышать ежегодно, как мы сегодня это делаем, и по возможности повышать, конечно, с опережением роста инфляции. Пока этого не удается, но, по крайней мере, на уровень инфляции выплаты повышаются

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

С 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты, рассказывала юрист Елена Кузнецова. В частности, речь идет о военных пенсионерах. Также проиндексировано пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

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