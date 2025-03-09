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02:49, 9 марта 2025Россия

Появились первые видео российских бойцов из подземного газопровода в Судже

В сети опубликовали кадры с российскими бойцами в подземном газопроводе в Судже
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Видео: Telegram-канал "Военкоры Русской весны"

Опубликованы первые видеозаписи, на которых российские военнослужащие находятся в подземном газопроводе в Судже. На одном из роликов бойцы поздравляют женщин с 8 Марта. Кадры распространил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Наши милые дамы, мы поздравляем вас с 8 Марта из трубы. Желаем вам всего самого лучшего, светлого», — говорит один из солдат на ролике.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил проникновение российских военных в Суджу через газопровод. До этого журналист Юрий Бутусов утверждал, что по газопроводу переместилась рота солдат численностью до 100 человек. Отмечалось, что речь, вероятнее всего, идет об участке труб газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», проходящего через Суджу. Диаметр одной трубы составляет до 1,5 метра.

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