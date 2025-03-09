Приговоренный к смерти американец попросил изменить ему способ казни

AP: В Луизиане заключенный попросил не казнить его при помощи азота

В штате Луизиана заключенный Джесси Хоффман-младший, приговоренный к смертной казни за убийство женщины, попросил изменить способ его умерщвления. Мужчина считает жестоким и негуманным применение азота, передает Associated Press.

Его адвокаты утверждают, что подобная казнь обострит посттравматическое стрессовое расстройство, которое диагностировано у их подзащитного, а также клаустрофобию, в результате чего он будет испытывать психические мучения перед смертью.

В качестве альтернативы юристы назвали, в частности, расстрел и прием раствора наркотиков, смешанного с яблочным соком — эти варианты казни, по их мнению, являются более гуманными.

При этом Associated Press отмечает, что в Луизиане привести казнь в исполнение разрешено только тремя способами — при помощи азота, смертельной инъекции или же электрического стула.

Ранее сообщалось, что 7 марта в США впервые за 15 лет казнили человека через расстрел. Мужчина сам выбрал такой способ казни, так как боялся электрического стула и смертельной инъекции.