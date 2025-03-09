Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:02, 9 марта 2025Бывший СССР

Пять солдат ВСУ сдались в плен российским военным

Бигма: Бойцы Западной группировки войск взяли в плен пятерых солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Will Porada / Unsplash

Бойцы российской группировки войск «Запад» взяли в плен пятерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его слова приводит ТАСС. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 21 беспилотник ВСУ.

Офицер уточнил, что подразделения группировки продвигаются в глубину обороны ВСУ. В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили четыре минометных расчета противника, добавил он.

Российские военнослужащие ранее взяли в плен бывшую заключенную из женской роты ВСУ.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев в очередной раз пообещал ударить по Крымскому мосту. В России ответили поговоркой

    По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали две квартиры в Москве

    В американском штате объявили чрезвычайное положение из-за пожаров

    В постсоветской республике оценили вероятность повышения пенсионного возраста

    В Британии признали решающую роль России и США в будущем Украины

    Россиянам раскрыли риски при покупке квартиры с незаконной перепланировкой

    Граждане четырех европейских стран сочли вероятным нападение России

    Пять солдат ВСУ сдались в плен российским военным

    Активиста с флагом Палестины сняли с Биг-Бена спустя 16 часов

    Лидер Pink Floyd дал совет в отношении Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше