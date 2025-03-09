Пять солдат ВСУ сдались в плен российским военным

Бигма: Бойцы Западной группировки войск взяли в плен пятерых солдат ВСУ

Бойцы российской группировки войск «Запад» взяли в плен пятерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его слова приводит ТАСС. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 21 беспилотник ВСУ.

Офицер уточнил, что подразделения группировки продвигаются в глубину обороны ВСУ. В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили четыре минометных расчета противника, добавил он.

Российские военнослужащие ранее взяли в плен бывшую заключенную из женской роты ВСУ.