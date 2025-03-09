Раскрыты причины страданий россиян во время путешествий

В поездках россияне чаще всего страдают от укусов насекомых и нападений обезьян

Во время путешествий за рубежом и на территории страны россияне чаще всего сталкиваются с укусами насекомых. Причины страданий туристов в поездках раскрыли аналитики «Т-Страхования» и проекта T-Data, результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

На их долю приходится 34 процента обращений в страховую компанию за последние два года. Помимо насекомых, соотечественники нередко обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на путешественников нападали обезьяны (20 процентов) и собаки (18 процентов).

«Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями — медузами (9 процентов), морскими ежами (6 процентов), скатами и экзотическими рыбами (2 процента), — говорится в сообщении.

Ранее агрессивная обезьяна прокусила руку российской туристке на Бали. Работающая няней 36-летняя жительница Москвы Ануш рассказала, что в феврале отправилась в командировку на индонезийский остров.