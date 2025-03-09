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00:41, 9 марта 2025Россия

Российский военкор заявил о завале из тел погибших солдат ВСУ в Курской области

Военкор Коц опубликовал завал из тел погибших солдат ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры с освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Курской области, на которых запечатлен завал из тел погибших украинских военных.

На кадрах опубликованы тела солдат ВСУ в окрестностях населенного пункта. При этом в одной из локаций запечатлен «завал» примерно из десяти тел ликвидированных украинских военных.

«Уничтоженные оккупанты. Погребки и Старая Сорочина», — отметил Коц.

Ранее сообщалось, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

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