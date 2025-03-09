Российский военкор заявил о завале из тел погибших солдат ВСУ в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры с освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Курской области, на которых запечатлен завал из тел погибших украинских военных.
На кадрах опубликованы тела солдат ВСУ в окрестностях населенного пункта. При этом в одной из локаций запечатлен «завал» примерно из десяти тел ликвидированных украинских военных.
«Уничтоженные оккупанты. Погребки и Старая Сорочина», — отметил Коц.
Ранее сообщалось, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.