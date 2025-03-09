Трампа возмутили расходы США на Украину

Трамп заявил, что при Байдене Зеленский брал у США деньги, как конфету у ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский в период правления Джо Байдена отбирал деньги у США так же легко, как «конфету у ребенка». Расходами на Украину американский президент Дональд Трамп возмутился в ходе интервью телеканалу Fox News.

Трамп заявил, что при Байдене Зеленский смог получить от США около 350 миллионов долларов. Причем, по словам лидера США, получал эти деньги президент Украины по первому требованию.

Также политик отметил, что считает Зеленского «умным и жестким парнем», но сомневается, что глава Украины благодарен за оказанную властями США его стране финансовую и военную помощь.

В то же время Трамп уточнил, что США одинаково относятся как к Израилю, так и к Украине. Однако, по его словам, военные конфликты в этих странах «очень разные», ведь Ближний Восток всегда был под ударом.

Ранее Трамп ответил на вопрос о сокращении расходов США на оборону. По его словам, США тратят значительные средства на нужды обороны, эти расходы необходимо сокращать, но в настоящее время ситуация с Россией и Китаем усложняет эту возможность.