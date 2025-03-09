Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 9 марта 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о сокращении расходов США на оборону

Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США тратят значительные средства на нужды обороны, эти расходы необходимо сокращать, но в настоящее время ситуация с Россией и Китаем усложняет эту возможность. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — сказал он.

В феврале сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет приказал Пентагону разработать планы сокращения оборонного бюджета. Военному ведомству поручено в течение следующих пяти лет снизить расходы на восемь процентов.

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 миллиардов долларов.

    Обсудить
    Последние новости

    Один из пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области умер

    В освобожденной Николаевке обнаружены гранатометы стран НАТО

    Трампа возмутили расходы США на Украину

    Уничтожение бежавшей из Суджи колонны ВСУ попало на видео

    Дзюба прокомментировал бомбардирский рекорд

    В Норвегии подняли вопрос об увеличении поддержки Украины

    Раскрыта загадка скелета в цепях

    Военкор сообщил о водружении флага России над Малой Локней в Курской области

    Секретная служба США открыла огонь по мужчине с оружием у Белого дома

    Трамп ответил на вопрос о сокращении расходов США на оборону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше