Трамп ответил на вопрос о сокращении расходов США на оборону

США тратят значительные средства на нужды обороны, эти расходы необходимо сокращать, но в настоящее время ситуация с Россией и Китаем усложняет эту возможность. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.
«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — сказал он.
В феврале сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет приказал Пентагону разработать планы сокращения оборонного бюджета. Военному ведомству поручено в течение следующих пяти лет снизить расходы на восемь процентов.
Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 миллиардов долларов.