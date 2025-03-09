В аэропортах трех российских городов ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ограничили полеты

В аэропортах трех российских городов — Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде — приостановили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его данным, в астраханской воздушной гавани ограничение действует с 01:05 мск, в Казани — с 02:00 мск, в Нижнем Новгороде — с 02:59 мск.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — отметил Кореняко.

Ранее на фоне беспилотной опасности был закрыт аэропорт Владикавказа. В аэропорту Волгограда вводили план «Ковер».