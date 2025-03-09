Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:12, 9 марта 2025Мир

В Чехии назвали единственного способного завершить конфликт на Украине политика

Экс-президент Чехии Земан: Только Трамп может договориться о мире на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Президент США Дональд Трамп единственный политик, который может добиться урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал экс-глава Чехии Милош Земан, его цитирует портал Idnes.

Он назвал американского лидера прагматиком, чей интерес состоит в добыче полезных ископаемых на Украине. «Трампу безразлична Европа, для него важны только США», — подчеркнул Земан.

Ранее Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией, то США выйдут из противостояния. При этом незадолго до этого он сообщал о «значительном прогрессе» в переговорах об урегулировании конфликта.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о попавшей в котел группировке ВСУ в Курской области

    ЦИК Румынии обвинили в продолжении госпереворота

    В Чехии назвали единственного способного завершить конфликт на Украине политика

    Капитан «Факела» призвал Семака извиниться перед его командой

    Зеленскому посоветовали усвоить один принцип при общении с Белым домом

    Маск прокомментировал недопуск Джорджеску к выборам в Румынии

    Российские бойцы подняли флаг над Мартыновкой и попали на видео

    ТЦК разрешили ловить украинцев сетями

    Джорджеску прокомментировал недопуск к президентским выборам

    Кадыров рассказал об успехах ВС России в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше