В Чехии назвали единственного способного завершить конфликт на Украине политика

Экс-президент Чехии Земан: Только Трамп может договориться о мире на Украине

Президент США Дональд Трамп единственный политик, который может добиться урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал экс-глава Чехии Милош Земан, его цитирует портал Idnes.

Он назвал американского лидера прагматиком, чей интерес состоит в добыче полезных ископаемых на Украине. «Трампу безразлична Европа, для него важны только США», — подчеркнул Земан.

Ранее Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией, то США выйдут из противостояния. При этом незадолго до этого он сообщал о «значительном прогрессе» в переговорах об урегулировании конфликта.