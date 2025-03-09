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16:20, 9 марта 2025Культура

В Госдуме потребовали проверить ремейки Андреасяна после нападок на Тарковского

Депутат Госдумы Миронов призвал проверить, как Андреасян тратил бюджетные деньги
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить, как режиссер Сарик Андреасян тратил бюджетные деньги. Политика цитирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Миронов обратил внимание на то, что в течение 15 лет Андреасяну выделяли деньги из бюджета на ремейки советских фильмов и мультфильмов. Подвергнуть эти траты проверке он захотел после недавних нападок режиссера на фильмы Андрея Тарковского. «Что получил наш зритель и налогоплательщик от государственных "инвестиций" в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего!» — заявил депутат, отказавшись причислять Андреасяна к интеллигентным людям.

Миронов привел данные, согласно которым Андреасян получил на свои проекты более полумиллиарда рублей. Расходование этих денег, по его мнению, должны проверить Счетная палата и прокуратура.

Ранее сообщалось, что Андреасян во время встречи со студентами «послал» их и заявил о ненависти к фильмам режиссера Андрея Тарковского. После он обвинил киношколы в воспитании либералов.

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