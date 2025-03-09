В Госдуме потребовали проверить ремейки Андреасяна после нападок на Тарковского

Депутат Госдумы Миронов призвал проверить, как Андреасян тратил бюджетные деньги

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить, как режиссер Сарик Андреасян тратил бюджетные деньги. Политика цитирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Миронов обратил внимание на то, что в течение 15 лет Андреасяну выделяли деньги из бюджета на ремейки советских фильмов и мультфильмов. Подвергнуть эти траты проверке он захотел после недавних нападок режиссера на фильмы Андрея Тарковского. «Что получил наш зритель и налогоплательщик от государственных "инвестиций" в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего!» — заявил депутат, отказавшись причислять Андреасяна к интеллигентным людям.

Миронов привел данные, согласно которым Андреасян получил на свои проекты более полумиллиарда рублей. Расходование этих денег, по его мнению, должны проверить Счетная палата и прокуратура.

Ранее сообщалось, что Андреасян во время встречи со студентами «послал» их и заявил о ненависти к фильмам режиссера Андрея Тарковского. После он обвинил киношколы в воспитании либералов.