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19:01, 9 марта 2025Россия

В освобожденной Николаевке обнаружены гранатометы стран НАТО

РИА Новости опубликовало видео с пункта управления FPV-дронами ВСУ под Курском

Кадр: РИА Новости

Вооруженные силы России обнаружили в освобожденных Николаевке и Старой Сорочине Курской области пункт управления FPV-дронами ВСУ и ручные противотанковые гранатометы (РПГ) стран НАТО. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что в освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктах располагался пункт управления FPV-дронами, а также сами беспилотники и боекомплекты для их снаряжения. Кроме того, российские военные нашли множество РПГ и 40-миллимитровых гранат для американских автоматических станковых гранатометов. Эту информацию подтвердил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

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Накануне стало известно, что российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. Речь идет о Викторовке, Николаевке и Старой Сорочине. В российских силовых структурах заявили, что взятие Вооруженными силами России этих населенных пунктов в Курской области поспособствует окружению Малой Локни.

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