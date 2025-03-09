РИА Новости опубликовало видео с пункта управления FPV-дронами ВСУ под Курском

Вооруженные силы России обнаружили в освобожденных Николаевке и Старой Сорочине Курской области пункт управления FPV-дронами ВСУ и ручные противотанковые гранатометы (РПГ) стран НАТО. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что в освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктах располагался пункт управления FPV-дронами, а также сами беспилотники и боекомплекты для их снаряжения. Кроме того, российские военные нашли множество РПГ и 40-миллимитровых гранат для американских автоматических станковых гранатометов. Эту информацию подтвердил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

Накануне стало известно, что российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. Речь идет о Викторовке, Николаевке и Старой Сорочине. В российских силовых структурах заявили, что взятие Вооруженными силами России этих населенных пунктов в Курской области поспособствует окружению Малой Локни.