В украинских городах прогремели взрывы

В трех украинских городах прогремели взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканалы ТСН и «Общественное».
Отмечается, что инциденты произошли в Киеве, Сумах, а также в Черкассах и его окрестностях.
Журналисты уточнили, что в каждом из населенных пунктов прогремели по две серии взрывов с промежутком от часа до полутора.
Ранее стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы. В результате падения обломков загорелись промышленное здание и АЗС.
Также взрывы прозвучали в Киевской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.