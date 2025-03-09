В украинских городах прогремели взрывы

В Киеве, Сумах и Черкассах прогремели взрывы

В трех украинских городах прогремели взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканалы ТСН и «Общественное».

Отмечается, что инциденты произошли в Киеве, Сумах, а также в Черкассах и его окрестностях.

Журналисты уточнили, что в каждом из населенных пунктов прогремели по две серии взрывов с промежутком от часа до полутора.

Ранее стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы. В результате падения обломков загорелись промышленное здание и АЗС.

Также взрывы прозвучали в Киевской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.