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01:33, 9 марта 2025Бывший СССР

В украинских городах прогремели взрывы

В Киеве, Сумах и Черкассах прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В трех украинских городах прогремели взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканалы ТСН и «Общественное».

Отмечается, что инциденты произошли в Киеве, Сумах, а также в Черкассах и его окрестностях.

Журналисты уточнили, что в каждом из населенных пунктов прогремели по две серии взрывов с промежутком от часа до полутора.

Ранее стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы. В результате падения обломков загорелись промышленное здание и АЗС.

Также взрывы прозвучали в Киевской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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