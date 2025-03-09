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23:51, 9 марта 2025Мир

Захарова раскритиковала бывшего главу МИД России за советы Зеленскому

Захарова раскритиковала экс-главу МИД России Козырева за советы Зеленскому
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева за советы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке?» — высказалась она.

К посту она прикрепила отрывок из интервью Козырева украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). При этом в видео по неизвестной причине отсутствует звук.

Ранее Захарова рассказала об отрезвляющей взбучке для Зеленского. Она назвала визит «главаря неонацистского режима» Зеленского в Вашингтон 28 февраля полнейшим политическим и дипломатическим провалом Украины.

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