Захарова раскритиковала бывшего главу МИД России за советы Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева за советы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке?» — высказалась она.
К посту она прикрепила отрывок из интервью Козырева украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). При этом в видео по неизвестной причине отсутствует звук.
Ранее Захарова рассказала об отрезвляющей взбучке для Зеленского. Она назвала визит «главаря неонацистского режима» Зеленского в Вашингтон 28 февраля полнейшим политическим и дипломатическим провалом Украины.