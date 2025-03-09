Женщинам объяснили причины набора веса после 40 лет

Фитнес-тренер Буры: Женщины с возрастом полнеют из-за гормонального сдвига

После 40 лет женщины нередко полнеют из-за физиологических процессов и гормонального сдвига, предупредила фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге Лера Буры. Причины набора веса с возрастом она объяснила «Ленте.ру».

Буры заявила, что после 40 лет многие женщины вступают в период пременопаузы, следствием которой становится снижение эстрогена и метаболизма жиров, общее замедление обмена веществ. Также, по ее словам, примерно каждые 10 лет на три-пять процентов снижается количество мышечной массы и уменьшается количество сжигаемых калорий в состоянии покоя. «Эти изменения в комплексе провоцируют набор веса. Хорошая новость — они поддаются контролю при правильном подходе к питанию и физической активности», — отметила тренер.

Чтобы избежать набора веса после 40 лет Буры посоветовала обязательно регулярно заниматься спортом.

С возрастом происходит естественное уменьшение мышечной массы. Силовые тренировки поддерживают и наращивают мышцы что, в свою очередь, увеличивает количество калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя Лера Буры фитнес-тренер, преподаватель по хатха-йоге

Помимо силовых тренировок, фитнес-тренер призвала заниматься кардио-тренировками и делать упражнениями на гибкость и баланс — они помогут поддерживать подвижность, снизить уровень стресса и придать ощущения легкости.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он рекомендовал выполнять приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.

