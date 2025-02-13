Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Юнион
Сегодня
20:45 (Мск)
Аякс
Лига Европы|Стыковые матчи. 1-й матч
Ференцварош
Сегодня
20:45 (Мск)
Виктория Пльзень
Лига Европы|Стыковые матчи. 1-й матч
Порту
Сегодня
23:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|Стыковые матчи. 1-й матч
16:08, 13 февраля 2025Спорт

Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: freepik

Фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

По мнению эксперта, чтобы эффективно сбрасывать вес после сорока лет, тридцатиминутную ежедневную тренировку нужно сделать своей привычкой. При этом он подчеркнул, что не стоит сразу выполнять интенсивные упражнения, так как они вызовут боль в мышцах, потерю мотивации или травму.

Картер рекомендовал выполнять приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе. Для последнего нужно сделать присед, расставив ноги на ширине плеч и полусогнув их, руки развести в стороны. Далее необходимо наклониться и коснуться правой рукой левой стопы, после чего коснуться левой рукой правой ноги.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники «взяли тайм-аут» из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      На Украине назвали причины санкций против Порошенко и других украинских олигархов

      Живущий в Германии российский футболист-чемпион описал немцев фразой «положиться нельзя»

      Браузер Chrome научился менять пароли с помощью ИИ

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      В Раде сочли плохим знаком разговор Трампа с Путиным перед Зеленским

      В Раде назвали личной расправой Зеленского санкции против Порошенко

      Одиноким россиянам дали совет перед 14 февраля

      США ускорят поставки оружия в Европу

      Чиновника Военно-строительного комплекса Минобороны обвинили в похищении 400 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше