Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

Фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

По мнению эксперта, чтобы эффективно сбрасывать вес после сорока лет, тридцатиминутную ежедневную тренировку нужно сделать своей привычкой. При этом он подчеркнул, что не стоит сразу выполнять интенсивные упражнения, так как они вызовут боль в мышцах, потерю мотивации или травму.

Картер рекомендовал выполнять приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе. Для последнего нужно сделать присед, расставив ноги на ширине плеч и полусогнув их, руки развести в стороны. Далее необходимо наклониться и коснуться правой рукой левой стопы, после чего коснуться левой рукой правой ноги.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.