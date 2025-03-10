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11:31, 10 марта 2025Забота о себе

Автомобилистам посоветовали для профилактики слабоумия отказаться от одной привычки

Невролог Бинг: Для профилактики деменции надо реже использовать GPS в машине
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ravi Palwe / Unsplash

Для профилактики развития деменции надо реже использовать GPS в машине, утверждает невролог Шаосю Бинг. Его рекомендацию цитирует издание HuffPost.

Врач посоветовал отказаться от этой привычки, потому что GPS ухудшает пространственную память, хотя и сильно облегчает жизнь. По его словам, по возможности людям надо постараться сориентироваться в пространстве самостоятельно или по крайней мере попытаться мысленно визуализировать свой маршрут, прежде чем включить систему навигации в машине.

В подтверждение своих слов Бинг сослался на исследование, показавшее, что у тех автомобилистов, которые запоминают карты городов, а не во всем полагаются на GPS, ответственная за память и ориентацию в пространстве часть мозга развита лучше, что снижает риск возрастного слабоумия.

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Кроме того, как отметил Бинг, научно доказано, что водители такси и скорой помощи, чья работа требует частой обработки пространственных данных и умения быстро ориентироваться в пространстве, значительно реже умирают от болезни Альцгеймера по сравнению с представителями других профессий.

Ранее клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал способы сохранить ясность сознания при деменции. По его словам, немаловажную роль играет окружение пациента со слабоумием, поскольку постоянное общение стимулирует нервную систему и помогает ей адаптироваться к поражениям.

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