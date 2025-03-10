Автор песен Пугачевой осудил уехавших из России артистов

Композитор Александр Зацепин высказался об артистах, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.
«Отношусь отрицательно не только к деятелям культуры, а вообще ко всем людям, уезжающим сегодня из России насовсем», — заявил 99-летний композитор.
Зацепин отметил, что покидать родину в условиях СВО абсолютно неправильно. По его мнению, россиянам нужно оставаться в своей стране и помогать ей развиваться.
В 1970-х Зацепин активно сотрудничал с певицей Аллой Пугачевой, уехавшей из России после начала СВО. Композитор написал для нее хиты «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата». В 1977 году они вместе работали над художественным фильмом «Женщина, которая поет». В 2024-м Зацепин сообщил, что давно не общается с артисткой, но это не связано с ее политическими взглядами.
Ранее Зацепин представил свою новую возлюбленную — 38-летнюю Музу Ли.