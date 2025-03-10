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13:16, 10 марта 2025Культура

Автор песен Пугачевой осудил уехавших из России артистов

Композитор Зацепин осудил артистов, уехавших из России после начала СВО
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Композитор Александр Зацепин высказался об артистах, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

«Отношусь отрицательно не только к деятелям культуры, а вообще ко всем людям, уезжающим сегодня из России насовсем», — заявил 99-летний композитор.

Зацепин отметил, что покидать родину в условиях СВО абсолютно неправильно. По его мнению, россиянам нужно оставаться в своей стране и помогать ей развиваться.

В 1970-х Зацепин активно сотрудничал с певицей Аллой Пугачевой, уехавшей из России после начала СВО. Композитор написал для нее хиты «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата». В 1977 году они вместе работали над художественным фильмом «Женщина, которая поет». В 2024-м Зацепин сообщил, что давно не общается с артисткой, но это не связано с ее политическими взглядами.

Ранее Зацепин представил свою новую возлюбленную — 38-летнюю Музу Ли.

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