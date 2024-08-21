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19:11, 21 августа 2024Культура

98-летний композитор Александр Зацепин рассказал о молодой возлюбленной

Композитор Александр Зацепин представил свою 38-летнюю возлюбленную

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Композитор Александр Зацепин представил свою новую возлюбленную. Об этом 98-летний артист рассказал в интервью порталу kp.ru.

Сообщается, что молодая женщина, которая сопровождает Зацепина, — 38-летняя Муза Ли (так она представляется). По словам самой спутницы композитора, она работает руководителем и режиссером-постановщиком театрально-музыкального коллектива Muzico. По происхождению кореянка, хотя и родилась в Ташкенте.

Сам Александр признается, что дама очень помогает ему поддерживать форму и заниматься домашними делами.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере разбирается отлично. Да еще и режиссер. Мне хорошо рядом с ней», — заявил Зацепин.

Как уточнил источник, Ли живет с музыкантом в его доме на правах гражданской супруги.

Недавно сообщалось, что Зацепин рассказал об отношениях с покинувшей Россию Аллой Пугачевой.

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      Андрей Шеньшаков
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