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23:04, 10 марта 2025Мир

Число участников парижских переговоров по Украине раскрыли

AP: Участниками парижских переговоров по Украине станут более 30 стран
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В переговорах по Украине, которые пройдут 11 марта в Париже, примут участие военные представители более 30 стран. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что во встрече примут участие представители всех стран Североатлантического альянса (НАТО), кроме США, Хорватии и Черногории. В свою очередь представители Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии поучаствуют в переговорах удаленно.

Собеседник агентства отметил, что США не были приглашены на саммит. Это связано с тем, что Европа таким образом хочет показать готовность взять на себя ответственность за поддержку Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией, то США выйдут из противостояния. При этом незадолго до этого он сообщал о «значительном прогрессе» в переговорах об урегулировании конфликта.

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