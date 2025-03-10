Число участников парижских переговоров по Украине раскрыли

AP: Участниками парижских переговоров по Украине станут более 30 стран

В переговорах по Украине, которые пройдут 11 марта в Париже, примут участие военные представители более 30 стран. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что во встрече примут участие представители всех стран Североатлантического альянса (НАТО), кроме США, Хорватии и Черногории. В свою очередь представители Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии поучаствуют в переговорах удаленно.

Собеседник агентства отметил, что США не были приглашены на саммит. Это связано с тем, что Европа таким образом хочет показать готовность взять на себя ответственность за поддержку Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией, то США выйдут из противостояния. При этом незадолго до этого он сообщал о «значительном прогрессе» в переговорах об урегулировании конфликта.