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10:06, 10 марта 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла работавших под прикрытием британского посольства шпионов

ФСБ раскрыла 2 шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ России раскрыли двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной работой, угрожающей безопасности РФ. Кроме того, при получении разрешения на въезд в страну они намеренно указали неверные данные.

Указанных дипломатов лишат аккредитации. Они должны покинуть России за две недели.

В ноябре 2024 года ФСБ лишила аккредитации и другого британского дипломата — второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. По данным ведомства, Прийор намеренно указал о себе ложные данные во время получения разрешения на въезд в РФ и проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России.

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