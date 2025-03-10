Стало известно о прошлом супруги раскрытого ФСБ шпиона из британского посольства в Москве

РИА Новости: Супруга раскрытого ФСБ шпиона служила в Минобороны Британии

Первый секретарь политического отдела британского посольства в Москве Табасум Рашид — супруга одного из двух шпионов, раскрытых ФСБ России — в прошлом служила в Минобороны Великобритании и работала с военными НАТО в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости, изучив данных соцсетей.

Рашид является женой Майкла Скиннера. С июня 2017 по октябрь 2018 года она была советником по политическим вопросам военного ведомства, с 2018 по 2019 год работала в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии вместе с супругом.

Рашид окончила Оксфорд, затем уехала в Берлин, где устроилась в Transparency International (признана нежелательной в России). В Эстонии она работала над оборонной политикой с войсками НАТО.

Ранее 10 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ России раскрыли двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной работой, угрожающей безопасности России, отметили в ведомстве. Кроме того, при получении разрешения на въезд в страну они намеренно указали неверные данные.

Указанных дипломатов лишат аккредитации. Они должны покинуть Россию в течение двух недель.