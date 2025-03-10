Киркорова обвинили в заключении дьявольской сделки

Певица Вика Цыганова обвинила Филиппа Киркорова в поклонении деньгам

Российская певица-шансонье Виктория Цыганова обвинила Филиппа Киркорова в алчности. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Цыганова рассказала, что артист заключил «дьявольский» рекламный контракт на сумму 6 666 666 рублей с компанией «Конти-рус» — бывшим филиалом украинского кондитерского производственного объединения. «Число дьявола в гонораре его не смутило», — добавила певица, подчеркнув, что за деньги ее коллега готов «продать родную мать».

«Киркоров не боится ни Бога, ни дьявола. Деньги — единственный Бог, которому он поклоняется», — заявила Цыганова. По ее словам, именно поэтому творчество певца является пустым и бездушным.

Ранее заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что не хотел бы выходить на сцену после своего коллеги Филиппа Киркорова.