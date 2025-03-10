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09:35, 10 марта 2025Наука и техника

Китай запустил экспериментальный спутник TJS-15

Китайская ракета Long March 3B вывела экспериментальный спутник TJS-15
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Du Xinxin / Xinhua / Globalloookpress.com

Ракета Long March 3B успешно запустила экспериментальный телекоммуникационный спутник Tongxin Jishu Shiyan-15 (TJS-15). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Носитель с космическим аппаратом стартовал с космодрома Сичан провинции Сычуань на юге центральной части Китая. Спутник выведен на геостационарную орбиту. Космический аппарат предназначен для проверки многодиапазонных и высокоскоростных технологий спутниковой связи.

В декабре 2024 года издание сообщало, что с космодрома Сичан стартовала ракета Long March 3B со спутником TJS-13.

По данным SpaceNews, в случае аппаратов программы TJS речь может идти о «геостационарных спутниках, потенциально выполняющих секретные миссии, включающие радиоразведку, миссии раннего оповещения [о ракетных пусках] и деятельность по инспекции спутников».

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