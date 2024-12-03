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19:19, 3 декабря 2024Наука и техника

Китайская ракета стартовала с секретным спутником

SpaceNews: китайская ракета Long March 3B стартовала с секретным спутником
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: China Daily / Reuters

С космодрома Сичан на юго-западе Китая стартовала ракета Long March 3B с секретным спутником. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что запущенный космический аппарат представляют собой экспериментальный телекоммуникационный спутник Satellite-13, иначе известный как Tongxin Jishu Shiyan-13 (TJS-13) и предназначенный для использования в спутниковой связи, радио и телевидении, передаче данных и других услугах.

Тем не менее издание замечает, что «отсутствие конкретных подробностей, касающихся спутника TJS-13, соответствующих более ранним миссиям TJS, предполагает потенциальные возможности двойного назначения или военные возможности».

По данным SpaceNews, в случае аппаратов программы TJS речь может идти о «геостационарных спутниках, потенциально выполняющих секретные миссии, включающие радиоразведку, миссии раннего оповещения [о ракетных пусках] и деятельность по инспекции спутников».

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В ноябре издание сообщило, что Китай планирует начать запуск спутников следующего поколения национальной навигационной системы Beidou в 2027 году.

В том же месяце агентство «Синьхуа» сообщило, что китайская модифицированная ракета ZQ-2 Y-1 вывела на околоземную орбиту два испытательных спутника.

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