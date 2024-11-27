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09:29, 27 ноября 2024Наука и техника

Китай вывел два испытательных спутника

Китайская ракета ZQ-2 Y-1 вывела два испытательных спутника
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Liu Fang / XinHua / Globallookpress.com

Китайская модифицированная ракета ZQ-2 Y-1 вывела два испытательных спутника. Об этом сообщает «Синьхуа».

Модифицированный носитель впервые запущен с территории пилотной инновационной зоны коммерческих космических запусков на северо-западе Китая. Старт ракеты состоялся в 05:00 московского времени. Пара испытательных спутников успешно выведена на околоземную орбиту.

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Ранее с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая стартовала ракета Long March 2C с космическими аппаратами Siwei Gaojing 2 03 и Siwei Gaojing 2 04.

Также в ноябре Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай) представила видеопрезентацию клона американской многоразовой ракеты Starship.

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