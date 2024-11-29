Китай запустит спутники следующего поколения Beidou в 2027 году

Китай планирует начать запуск спутников следующего поколения национальной навигационной системы Beidou в 2027 году. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В 2027 году Китай планирует запустить три тестовых спутника. Продолжить развертывание группировки нового поколения, согласно опубликованному китайской стороной «Плану развития спутниковой навигационной системы Beidou до 2035 года», предлагается в 2029-м. Завершить строительство группировки планируется в 2035 году.

Модернизированная Beidou будет использовать спутники на высотах от низкой околоземной до геостационарной орбит. Точность геопозиционирования в новой системе для гражданских пользователей будет варьироваться от метров до дециметров.

В сентябре Центральное телевидение Китая сообщило, что с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань (Китай) стартовала ракета CZ-3B/YZ с двумя спутниками навигационной системы Beidou.