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11:30, 29 ноября 2024Наука и техника

Китай запустит спутники следующего поколения Beidou

Китай запустит спутники следующего поколения Beidou в 2027 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: CNS

Китай планирует начать запуск спутников следующего поколения национальной навигационной системы Beidou в 2027 году. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В 2027 году Китай планирует запустить три тестовых спутника. Продолжить развертывание группировки нового поколения, согласно опубликованному китайской стороной «Плану развития спутниковой навигационной системы Beidou до 2035 года», предлагается в 2029-м. Завершить строительство группировки планируется в 2035 году.

Модернизированная Beidou будет использовать спутники на высотах от низкой околоземной до геостационарной орбит. Точность геопозиционирования в новой системе для гражданских пользователей будет варьироваться от метров до дециметров.

В сентябре Центральное телевидение Китая сообщило, что с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань (Китай) стартовала ракета CZ-3B/YZ с двумя спутниками навигационной системы Beidou.

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