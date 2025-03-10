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18:11, 10 марта 2025Россия

Ликвидацию группы бегущих из штурмуемой Суджи бойцов ВСУ сняли на видео

Минобороны России опубликовало видео ликвидации бегущих из Суджи бойцов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео ликвидации группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), бегущих из Суджи Курской области, штурмуемой российскими войсками. Ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах объективного контроля, сделанных разведчиками группировки войск «Север», видно, как от 10 до 20 украинских военнослужащих пытаются укрыться в здании. Операторы дронов выждали, когда бойцы ВСУ забегут в строение и запустили по нему ударный беспилотник, что привело к мощному взрыву, уничтожившему объект.

Точные потери украинской стороны ведомство не приводит.

Ранее в сети также появились кадры с ликвидацией бойцов ВСУ, пытавшихся покинуть Суджу на транспорте. На записи видно, как российские беспилотники ударяют по автомобилям, бронемашинам и грузовикам с украинскими военными.

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8 марта стало известно о начале штурма Суджи. Этому предшествовал подрыв нескольких постов в районе города. Для прорыва в населенный пункт российские штурмовики использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

ЖЗЛ
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