Медведев: Румыния загнала демократию на 6 футов под землю

Глубинное государство в Румынии фактически «загнало демократию на шесть футов под землю». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«В Румынии Глубинное государство фактически загнало демократию на шесть футов под землю. Что делать людям с таким правительством? Просто проглотить его, ничего страшного. Нынешние румынские власти намного лучше Николае Чаушеску. Они добрые и справедливые», — написал Медведев.

Ранее Центральная избирательная комиссия Румынии заявила, что кандидатура Кэлина Джорджеску на пост президента страны «не соответствует условиям законности», так как он якобы не соблюдал правила избирательной процедуры и нарушил обязательство защищать демократию, которое основано на «справедливых, честных и беспристрастных выборах».

Сам Джорджеску назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире». «В Европе теперь диктатура, в Румынии — тирания!» — высказался он.