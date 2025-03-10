В ЦИК Румынии объяснили недопуск Джорджеску к выборам

ЦИК Румынии: Кандидатура Джорджеску не соответствует условиям законности

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии объяснила отклонение кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах президента страны. Об этом сообщает телеканал Digi24.

По данным ЦИК, кандидатура Джорджеску «не соответствует условиям законности», так как он якобы не соблюдал правила избирательной процедуры и нарушил обязательство защищать демократию, которое основано на «справедливых, честных и беспристрастных выборах».

Сам Джорджеску назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире». «В Европе теперь диктатура, в Румынии — тирания!» — высказался он.

Ранее в Бухаресте начались массовые протесты. Сторонники политика собрались возле здания ЦИК Румынии и вступили в столкновения с полицией.