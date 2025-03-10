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15:58, 10 марта 2025Экономика

Москвичам практически отключили батареи

Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры
Мария Черкасова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Из-за аномально теплой погоды в Москве система теплоснабжения была переведена на минимальные параметры работы. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов — это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты рассказали, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры из-за сильных суточных колебаний температуры воздуха — от минусовых по ночам до плюсовых днем.

Ранее синоптики пообещали жителям столицы потепление до плюс 15 градусов на предстоящей неделе и похолодание до минусовых температур в выходные.

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