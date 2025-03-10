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12:22, 10 марта 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об отходе военных из Курской области

Боец 47-й бригады ВСУ сообщил об отходе бойцов из Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бойцы украинской 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли из Курской области. Об этом сообщил один из ее бойцов на своей странице в соцсети X.

«Ребята вышли из Курщины. Железные люди, воины — прошли не один десяток километров пешком», — написал украинский военнослужащий.

Ранее пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказала «Ленте.ру» подробности штурма позиций ВСУ близ Суджи. По их информации, более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в город, пробравшись туда через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

10 марта сообщалось, что российские войска вернули под контроль 32 населенных пункта с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Пик произошел в сентябре того же года.

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