Названа безопасная для сердца и сосудов норма потребления яиц

Кардиолог Новикова: Здоровым людям рекомендуется есть до семи яиц в неделю

Людям с атеросклерозом нужно учитывать, что в каждом яйце содержится около 200 миллиграммов холестерина, предупредила врач-кардиолог Елена Новикова. Безопасную для сердца и сосудов суточную норму потребления яиц она назвала в беседе с aif.ru.

Новикова отметила, что из-за высокого содержания холестерина в яйцах долгое время велись споры о том, полезны ли они. Однако последние исследования показали, что полностью исключать яйца из рациона не стоит. По словам кардиолога, австралийские ученые из университета Монаша выяснили, что регулярное потребление яиц снижает риск летального исхода от заболеваний сердца. В рамках другого крупного исследования было установлено, что одно яйцо в день не усугубляет состояние пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новикова указала, что в разных странах рекомендации по употреблению яиц отличаются. В США считается, что здоровым людям допустимо съедать до семи яиц в неделю. Людям старше 65 лет, у которых нет сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного уровня холестерина в крови, рекомендуют есть не более двух яиц в день.

Кардиолог добавила, что злоупотреблять яйцами не стоит, особенно при повышенном уровне холестерина. Однако, по ее словам, в рамках сбалансированного меню они не вредят, а, наоборот, приносят пользу и снижают риск летального исхода от болезней сердца на 33 процента и сосудов — на 44 процента.

Ранее биолог Ирина Лялина назвала самый полезный способ приготовления яиц. По ее словам, чтобы получить максимальную пользу, яйца нужно есть вареными, а не жареными.

