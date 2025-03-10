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16:20, 10 марта 2025Мир

Нового премьера Канады назвали антиподом Трампа

Американист Дудаков назвал нового премьера Канады Карни антиподом Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Марк Карни

Марк Карни. Фото: Amber Bracken / Reuters

Новый премьер-министр Канады Марк Карни попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в стране, чтобы победить на будущих парламентских выборах, заявил американист Малек Дудаков. Его слова приводит газета «Взгляд».

«Он — хрестоматийный либеральный финансист и технократ. Его выбрали именно как антипода [президента США] Дональда Трампа», — объяснил эксперт.

Дудаков назвал победу Карни на выборах главы правящей Либеральной партии Канады ожидаемой, поскольку он не является ярым популистом как его соперница Христи Фриланд. В связи с этим политолог напомнил призывы Фриланд разместить ядерное оружие Великобритании на территории Канады. «При этом она забыла упомянуть, что ракеты, имеющиеся у Лондона, принадлежат американцам. Было бы довольно странно пользоваться условно британским оружием для того, чтобы защищаться от Соединенных Штатов», — сыронизировал Дудаков.

Бывший глава Банка Канады Марк Карни был избран лидером Либеральной партии и следующим премьер-министром страны 9 марта. Победив на выборах, он заявил, что Канада никогда не станет частью США.

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