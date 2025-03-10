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20:01, 10 марта 2025Экономика

Россиянам дали советы на случай соседства с любителями петард

Юрист Федотова: С жалобой на любителей петард можно обратиться в Жилинспекцию
Виктория Клабукова

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Многие россияне вынуждены терпеть соседство с любителями запускать петарды и фейерверки. Как бороться с такими жильцами, изданию РБК рассказала юрист Мария Федотова.

Нередко простого обращения в полицию недостаточно: если виновника все-таки найдут, то силовики скорее всего обойдутся предупреждением. Для того чтобы привлечь любителя петард к ответственности, необходима доказательная база, подчеркивает Федотова. Заранее необходимо подготовить фото- и видеоматериалы, также помогут показания свидетелей. Помимо обращения к участковому, на соседа можно пожаловаться в Жилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, рассказала адвокат Наталья Хурчакова.

Применение пиротехники регулирует постановление правительства России №1052 от 22 декабря 2009 — согласно ему, взрывать петарды запрещается на лоджиях, балконах и крышах. Кроме того, противоправное использование петард попадает под действие статьи 213 Уголовного кодекса о хулиганстве и может грозить сроком от пяти до восьми лет. Однако на деле такое наказание применяется редко. Чаще всего за несоблюдение правил использования пиротехники в жилых дворах назначают административный штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Также возможен арест на 15 суток. Штраф может вырасти до 15 тысяч рублей при нарушении норм техники безопасности. Если запуск фейерверка привел к травмам, то правоохранители могут возбудить уголовное дело, соответственно и наказание по такой статье будет суровее.

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По наблюдениям Хурчаковой, чаще всего в запуске петард уличают несовершеннолетних. Ответственность за такие правонарушения наступает с 14 лет — за более юных нарушителей придется отвечать родителям или опекунам.

Если сосед изготавливает петарды самостоятельно, наказание будет строже. В соответствии со статьей 223.1 Уголовного кодекса наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с выплатой штрафа в размере 200-500 тысяч рублей. Наказание ужесточат, если выяснится, что петарды мастерили организованно.

Ранее эксперты рассказали, по каким поводам чаще всего соседи по даче доносят друг на друга. Самыми распространенными причинами конфликтов становятся костры, шумные вечеринки и заборы. Разрешить спорную ситуацию поможет председатель садового товарищества, администрация населенного пункта, МЧС или полиция.

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