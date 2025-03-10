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02:26, 10 марта 2025Наука и техника

Samsung выпустит суперпрочный смартфон

Samsung представит Galaxy S25 Edge с рекордно тонким и прочным корпусом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung приготовилась выпустить смартфон с корпусом высокой прочностью. Об этом сообщает издание Android Central.

По информации источников медиа, отличительной особенностью Galaxy S25 Edge окажется корпус повышенной прочности. Авторы издания напомнили, что аппарат, тизер которого показали в конце январе, выйдет с рекордно тонким корпусом, в связи с чем он должен быть «суперпрочным».

В материале говорится, что если корпус девайса будет недостаточно прочным, то он будет гнуться и ломаться: в качестве примера они привели скандал с iPhone 6, прочность которого оказалась недостаточной. Источники Android Central предположили, что Galaxy S25 Edge может получить заднюю панель из стекла и керамики.

Авторы медиа отметили, что керамика заметно прочнее стекла, также она не мешает работе беспроводной зарядки и передаче данных по сотовой связи и Wi-Fi. Также вероятно, что в новом устройстве будут использовать усиленную алюминиевую раму Armor Aluminum.

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В Samsung отказались сообщить о том, какие материалы получит новый аппарат. «Прочность действительно важна. Так что следите за новостями, потому что этот телефон получит кое-что интересное», — заявила директор по маркетингу Samsung в Великобритании Анника Бизон. Релиз Galaxy S25 Edge ожидается в апреле или мае.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко раскрыл характеристики и стоимость первого складного смартфона Apple. По его информации, девайс анонсируют в 2025 году, стоимость устройства составит 2500 долларов, или около 224 тысяч рублей.

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