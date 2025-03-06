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15:32, 6 марта 2025Наука и техника

Раскрыта стоимость первого складного iPhone

Мин-Чи Ко: Первый складной iPhone выйдет в 2025 году, цена — $2500
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: cliff_rich / Shutterstock / Fotodom  

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко раскрыл характеристики и стоимость первого складного смартфона Apple. Об этом специалист рассказал в своем блоге.

По информации аналитика, корпорация Apple утвердит спецификации смартфона во втором квартале 2025 года. Официальный анонс девайса запланирован в третьем квартале — вероятно, вместе с презентацией iPhone 17. Массовое производство начнется не раньше конца 2026 года. Уже во второй половине 2027-го IT-гигант начнет производство складного iPhone второго поколения.

Мин-Чи Ко полагает, что складное устройство Apple будет значительно дороже флагманских смартфонов бренда. Согласно раскрытым данным, аппарат оценят в 2000-2500 долларов, или около 180-230 тысяч рублей. Ко заметил, что если качество устройства будет соответствовать ожиданиям, то складной смартфон окажется очень популярным на рынке.

Также Ко рассказал, что складной девайс получит конструкцию книги. Внутренний дисплей будет иметь размер 7,8 дюйма, внешний — 5,5 дюйма. Толщина корпуса в сложенном и разложенном состоянии составит 9,5 и 4,8 миллиметра соответственно. Девайс не получит биометрический сенсор Face ID — сбоку гаджет будет оснащен кнопкой включения со сканером отпечатков пальцев Touch ID.

В конце февраля обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что корпорация Apple выпустит свой первый складной смартфон в 2026 году. В 2025-м фирма должна завершить разработку устройства.

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