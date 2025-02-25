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14:51, 25 февраля 2025Наука и техника

Раскрыты сроки выхода складного iPhone

Bloomberg: Apple выпустит складной смартфон в 2026-м, в 2025-м — iPhone 17 Air
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Американская корпорация Apple выпустит свой первый складной смартфон в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации авторитетного инсайдера Марка Гурмана, компания завершает разработку первого складного iPhone. Специалист раскрыл сроки выхода аппарата — он считает, что девайс с гибким дисплеем представят в 2026 году.

Также Apple должна представить еще один смартфон с новым дизайном — вероятно, сроки его выхода сочетаются со сроками анонса iPhone 18. Возможно, в корпорации изменят конструкцию и внешний облик базовых устройств серии, которые давно не обновляли.

В материале говорится, что в 2025 году американский IT-гигант покажет новый смартфон с рекордно тонким корпусом. Скорее всего, им окажется iPhone 17 Air.

В своем отчете Марк Гурман также отметил, что Apple фактически ушла с рынка недорогих смартфонов. Аналитик напомнил, что ранее компания Тима Кука представила iPhone 16e — самый доступный телефон в линейке Apple теперь стоит 599 долларов, или около 53 тысяч рублей. «Компания практически уступила своем место Samsung, Google и китайским производителям», — подытожил автор.

В середине декабря журналисты The Wall Streer Journal и Bloomberg предсказали, что американская корпорация Apple выпустит первые складные устройства не раньше 2026 года. Ожидается, что Apple решит технические проблемы, которые накладывали ограничения на производство подобных аппаратов.

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