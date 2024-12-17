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04:30, 17 декабря 2024Наука и техника

Раскрыты сроки появления первых складных гаджетов Apple

В WSJ и Bloomberg предсказали, что первые складные гаджеты Apple выйдут в 2026-м
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Журналисты The Wall Streer Journal (WSJ) и Bloomberg предсказали, что американская корпорация Apple выпустит первые складные устройства не раньше 2026 года.

По информации источников WSJ, компания Тима Кука представит складные гаджеты не раньше 2026-го. На этот год фирма запланировала релиз двух устройств с гибким дисплеем. Одним из них может оказаться складным iPhone, который в разложенном состоянии будет иметь дисплей, больший чем у iPhone 16 Pro Max — не менее 7 дюймов.

Раскрывшие сроки выхода гаджетов источники также отметили, что в компании тестировали дисплей, который при складывании находился бы на внешней стороне устройства. Однако Apple столкнулась с проблемами при разработке специального шарнира и крышки.

Марк Гурман из Bloomberg также уверен, что IT-гигант выйдет на рынок складных аппаратов не раньше 2026 года. Он считает, что одним из первых складных гаджетов окажется гигантский планшет с диагональю дисплея, «приюлижающейся к 20 дюймам». По словам Гурмана, концептуальный девайс выгляит как два планшета iPad Pro, поставленных рядом. Гаджет появится в 2028 году.

Ранее источники The Wall Streer Journal также расскзаали, что корпорация Apple планирует представить ультратонкий iPhone. Девайс будет дешевле смартфонов серии Pro.

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