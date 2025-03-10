Раскрыт план Трампа по смещению Зеленского с поста президента Украины

Bild: Трамп рассматривает остановку поставок оружия на Украину из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки поставок оружия на Украину, пока Владимир Зеленский находится у власти. Об этом пишет Bild.

«За закрытыми дверьми Трамп намеренно хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины. Как? С помощью политического давления. Пока 47-летний мужчина находится у власти, новых американских вооружений для Киева может больше не быть», — говорится в материале.

При этом отмечается, что Зеленскому уже начали искать замену. Среди фаворитов Юлия Тимошенко, занимавшая должность премьер-министра Украины с 2007 по 2010 год, и бывший президент страны Петр Порошенко.

Ранее бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за президента США Дональда Трампа и продвижения российских войск на Украине. По его словам, администрация Трампа хочет, чтобы выборы на Украине прошли уже этой осенью, а Зеленского сменил другой кандидат.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.