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12:47, 10 марта 2025Россия

Раскрыто число жертв атак ВСУ по Курской области с начала СВО

С начала СВО жертвами атак ВСУ по Курской области стали 190 человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала специальной военной операции (СВО) жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области стал 191 человек, еще 496 пострадали. Данные об этом раскрыл временно исполняющий обязанности (врио) первого вице-губернатора Александр Чепик в ходе заседания правительства региона, видео с которого опубликовано в Telegram.

По его данным, ранения, в том числе смертельные, от действий украинских войск получили 687 человек. «Число пострадавших детей в возрасте до 18 лет составляет 24 человека», — сказал Чепик, подчеркнув, что четверых детей спасти не удалось.

Кроме того, с начала вторжения ВСУ в российский регион с территории Украины при содействии омбудсмена Татьяны Москальковой и Красного Креста возвращены 79 жителей Курской области.

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